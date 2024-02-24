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Hennessey берет на прицел мировой рекорд скорости для серийных авто

Тюнинг-ателье Hennessey планирует установить рекорд скорости на своем Venom F5

Американское тюнинг-ателье Hennessey Performance объявило о планах установить новый мировой рекорд скорости для серийных автомобилей. Компания намерена добиться результата скорости в 300 миль в час (482,8 км/ч) со своим гиперкаром Venom F5.

Рекорд скорости для серийных автомобилей в настоящее время принадлежит SSC Tuatara, который в 2022 году достиг отметки 295 миль в час (474,8 км/ч). Однако Bugatti со своим Chiron Super Sport также утверждает о достижении этой скорости, но в отличие от SSC Tuatara, Bugatti не предоставил достаточных доказательств, чтобы рекорд был официально признан.

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Hennessey уверена, что Venom F5 способен превзойти достижения конкурентов и установить новый рекорд.

Гиперкар оснащен мощным 6,6-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, развивающим 1842 л. с., что теоретически позволяет ему разгоняться до 300 миль в час и более.

Попытка установить рекорд запланирована на 2024 год. Hennessey планирует использовать участок закрытой дороги в Техасе, чтобы обеспечить достаточную длину для разгона и торможения.

Источник: Hennessey Performance

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
Количество просмотров 1
24.02.2024
Фото:YouTube
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