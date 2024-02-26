Появился комплекс для быстрого отдыха – 20 минут вместо 6 часов сна
Нижегородский Федеральный научно-производственный центр АО «Научно-производственное предприятие "Полет"» (ранее Горьковский НИИ радиосвязи) представил комплекс биостимуляции «Ритм-Полет». Он создан для быстрого отдыха человека, подвергающегося высоким нагрузкам – для бойцов специальной военной операции, рассказали в госкорпорации «Ростех».
Изначально устройство создавалось для военных летчиков, но ему нашли более широкое применение. «Ритм-Полет» производит программируемое световое и звуковое воздействие на человека, что стимулирует защитные реакции организма.
«Аппарат позволяет за 20-минутный сеанс достичь глубокой релаксации организма, сопоставимой с 4-6-часовым сном», – объяснили в госкорпорации.
Оборудование «Ритм-Полет» успешно применяется в зоне проведения СВО. Оно состоит из маски со встроенным экраном, наушников и пульта управления. Масса комплекса – примерно 2 килограмма.
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