АКП, мощность 175 л.с. и зимний пакет — кроссовер с гарантией на 2 года

У дилеров в России появился Citroen C5 Aircross с заводской гарантией на 2 года

Продажи кроссовера Citroen C5 Aircross с русифицированным меню и пакетом зимних опций начались в одном из дилерских центров в Москве. Цена автомобиля в зависимости от комплектации стартует от 4 млн рублей.

На собранный в Китае кроссовер действует официальная гарантия от завода-производителя на 2 года. Можно приобрести версию с бензиновым мотором объемом 1,6 л мощностью 175 л.с. Двигатель работает совместно с автоматической коробкой передач, привод – передний.

В списке опций заявлены панорамный люк, климат-контроль, центральный замок, электропривод стекол, электропривод сидений, круиз-контроль, датчик дождя, а также задний парктроник. Салон кроссовера отделан искусственной кожей.

Также в продаже есть кроссовер Peugeot 5008, привезенный из Китая, на автомобиль также действует заводская гарантия два года. Покупателю гарантировано обслуживание у любого официального дилера.

Цены на Peugeot 5008 начинаются от 4,7 млн рублей, столько стоит версия Allure. Потенциальный покупатель получит скидку при оформлении каско и автокредита и сдаче своей старой машины в трейд-ин. В этом случае выгода при покупке автомобиля составит порядка 700 тысяч рублей.

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Источник: autonews.ru