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Прямая выгода этого кроссовера в феврале 300 тысяч рублей — на выбор 2 комплектации

Цены на лифтбек и кроссовер FAW в РФ в феврале упали сразу на 100 тысяч рублей

Сразу две модели от производителя FAW, лифтбек Bestune B70 и кроссовер Bestune T77, стали доступнее на 100 тысяч рублей. Эта новость примечательна тем, что купить автомобиль дешевле «прайсовых» цен невозможно.

Анализ прайс-листов FAW показал, что сегодня покупатели смогут приобрести лифтбек Bestune B70 дешевле, но скидкой в 100 тысяч рублей могут воспользоваться только покупатели автомобиля 2022 года выпуска. На автомобили, выпущенные позже 2022 года, такой дисконт не предусмотрен.

FAW Bestune B70
FAW Bestune B70
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FAW Bestune B70, как и раньше, предлагается в четырех комплектациях: Enjoyment, Exclusive, Progressive и Vision. На выбор два силовых агрегата: турбо-«четверка» объемом 1,5 л мощностью 160 л.с., она работает в паре с семиступенчатым роботом, и турбомотор объемом 2,0 л мощностью 217 л.с., он сопряжен с классическим шестиступенчатым автоматом Aisin.

Кроссовер FAW Bestune T77 в феврале тоже стал дешевле на 100 тысяч рублей, а его прямая скидка выросла до 300 тысяч рублей. На выбор потенциальных покупателей две комплектации — Luxury DCT и Prestige Plus DCT. Обе версии оснащены турбо-«четверкой» объемом 1,5 л мощностью 160 л.с. и семиступенчатым роботом. Привод — только передний.

FAW Bestune B70
FAW Bestune B70
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Источник: avtonovostidnya.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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