ГАЗ-3102: как механики чуть не поставили крест на легендарной Волге!

Эксперт «За рулем» рассказал, почему на ГАЗ-3102 поначалу отказывали тормоза

Серийные ГАЗ‑3102 появились весной 1982 года. Волга для чиновников среднего и «немного выше среднего» звена во многом отличалась от привычной «двадцатьчетверки», рассказал эксперт «За рулем» Сергей Канунников.

Одним из отличий были передние тормоза: дисковые, по лицензии Girling, с вакуумным усилителем, который был куда более эффективным и надежным, чем прежний гидровакуумный. Однако с этими-то тормозами и приключилась драматичная история.

Сергей Канунников, обозреватель «За рулем»:

— На завод стали приходить рекламации из-за отказа тормозов. За один только месяц 1983 года из Москвы пришло четыре таких рекламации – а вы же понимаете, кого возили на этих машинах... «Генеральские» Волги попадают в аварии!

Завод ждали неприятности, ситуация обострялась. Пока не выяснилось, что обслуживая автомобили, в расширительный бачок тормозной системы механики заливали старую красную жидкость БСК. Вместо новой зеленой жидкости Нева, которая тогда шла на автомобили с дисковыми тормозами – сначала на Жигули, потом на Москвич-2140 и, наконец, на Волгу.

Конечно, в заводской инструкции было все написано, но кто из нас читает инструкции? Слава богу, с помощью газовцев разобрались, и неприятностей завод избежал, и тормоза на Волгах стали работать нормально.

Больше удивительных историй о ГАЗ-3102 Волга – в нашем ретротесте и подробном видео!