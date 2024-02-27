Правительство решило заранее заняться ценами на бензин

С 1 марта правительство России введет полугодовой запрет на экспорт бензина

Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал временный запрет на экспорт бензина, начиная с 1 марта, в период повышенного спроса. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с соответствующим решением.

Также премьер одобрил увеличение норматива продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Решение о запрете экспорта бензина действует на полгода, однако оно не затрагивает ранее согласованные поставки в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

Вице-премьер Александр Новак еще 21 февраля обратился к председателю правительства с предложением ввести временный запрет на экспорт бензина. В своем письме он отмечал, что из-за весенних полевых работ, ремонтов на НПЗ и летних отпусков ожидается повышенный спрос на топливо. Новак предложил заранее принять меры для стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, опираясь на данные мониторинга цен на топливо.

Цены на бензин и дизель на бирже выросли с начала года на 8–23%, но в оптовом сегменте рост был ниже — 1,6–6%. Розничные цены на бензин снизились на 2–1 копейку за литр, а дизель подешевел на 0,1%, или 7 копеек за литр.

В этой ситуации Новак считает эффективными увеличение нормативов торговли нефтепродуктами на бирже и введение временного запрета на экспорт топлива.

Ранее эксперты изучили, в каких регионах России топливо доступнее всего для жителей. Среди лидеров – Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва и Чукотский автономный округ. Жители этих регионов на среднемесячную зарплату могут купить топлива в месяц более 2 тыс. литров при среднероссийском уровне 1244 л.

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Источник: РБК