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Названы регионы, в которых бензин доступнее всего в сравнении с другими субъектами РФ

Эксперты составили рейтинг регионов по доступности бензина для жителей РФ

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, а меньше всего – жители Ингушетии. Такой вывод сделали специалисты РИА «Рейтинг» в ходе своего исследования.

Согласно статистике, в период с января по сентябрь 2023 года динамика цен на бензин в РФ постоянно росла, но после принятия Правительством РФ ряда стабилизирующих мер наметился спад. В начале 2024 года цены снова пошли вверх, и стоимость бензина марки АИ-92, в целом, выросла на 7,2% в сравнении с январем 2023 года.

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Рост цен на топливо затронул практически все российские регионы, причем их динамика существенно отличается. Эксперты рассчитали объем бензина, который могут приобрести жители на свою среднемесячную зарплату, и составили рейтинг регионов РФ по доступности автомобильного топлива для населения.

Возглавил рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, за ним идут Москва и Чукотский автономный округ. Отмечается, что на среднюю зарплату жители этих регионов могут купить более 2000 литров бензина марки АИ-92 в месяц при общероссийском уровне 1244 литра. В Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округе – Югра, Магаданской области, Камчатском крае, в Петербурге и Мурманской области жители могут купить более 1,5 тысячи литров бензина в месяц.

В 26 субъектах РФ на среднюю в регионе зарплату автовладельцы могут купить 1000-1500 литров бензина АИ-92, причем в сравнении с 2022 годом количество таких регионов выросло до 10. Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области (+18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+15,6%). В Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Республике Тыва, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Забайкальском крае, на Алтае и в Дагестане цены выросли на 10% и более.

По мнению экспертов, при условии сохранения демпфирующего механизма рост цен в 2024 году можно будет сдержать на уровне инфляции. Вполне вероятно, что зарплаты будут расти быстрее, поэтому бензин станет доступнее, убеждены специалисты.

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
26.02.2024
Фото:Unsplash
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