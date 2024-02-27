Стартовала сборка еще одной версии Ларгуса

АВТОВАЗ начал тестовую сборку пассажирского универсала Lada Largus в Ижевске

Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что автозавод «Лада Ижевск» приступил к тестовому производству пассажирских версий модели Lada Largus. Пока речь о большой опытной партии – на прошлой неделе по ижевскому конвейеру пошли грузовые фургоны, сейчас добавились универсалы повышенной вместимости.

В официальном сообщении не уточняется, какие именно планируется собирать машины, пяти- или семиместные, но на приложенном к пресс-релизу фото по конвейеру движется пятиместная модификация, имеющая глухие задние окна. Судя по штампованным колесным дискам, комплектация опытных образцов довольно скромная.

Всего в рамках тестового производства планируется собрать около 80 автомобилей, на которых будут отрабатываться технологические процессы производства полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) и обучение персонала. Серийное производство бензиновых версий должно стартовать в мае.

Пятиместный Ларгус из опытной партии на конвейере «Лада Ижевск»

Как известно, при «ижевском перерождении» (производство модели перенесено из Тольятти в Ижевск) у Ларгуса должна появиться электрическая версия. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что «электричка» пойдет по конвейеру в третьем квартале 2024 года, но в очередной раз оговорился, что объем выпуска будет «напрямую зависеть от спроса и господдержки».