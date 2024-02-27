Стартовала сборка еще одной версии Ларгуса
Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о том, что автозавод «Лада Ижевск» приступил к тестовому производству пассажирских версий модели Lada Largus. Пока речь о большой опытной партии – на прошлой неделе по ижевскому конвейеру пошли грузовые фургоны, сейчас добавились универсалы повышенной вместимости.
В официальном сообщении не уточняется, какие именно планируется собирать машины, пяти- или семиместные, но на приложенном к пресс-релизу фото по конвейеру движется пятиместная модификация, имеющая глухие задние окна. Судя по штампованным колесным дискам, комплектация опытных образцов довольно скромная.
Всего в рамках тестового производства планируется собрать около 80 автомобилей, на которых будут отрабатываться технологические процессы производства полного цикла (со сваркой и окраской кузовов) и обучение персонала. Серийное производство бензиновых версий должно стартовать в мае.
Как известно, при «ижевском перерождении» (производство модели перенесено из Тольятти в Ижевск) у Ларгуса должна появиться электрическая версия. Глава АВТОВАЗа Максим Соколов подтвердил, что «электричка» пойдет по конвейеру в третьем квартале 2024 года, но в очередной раз оговорился, что объем выпуска будет «напрямую зависеть от спроса и господдержки».
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Отзывы о LADA Largus (11)
Вестимость, подвеска
Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.
Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам. Первые впечатления были - что это такое? Посадка за рулём неудобная, до сих пор так и не нашёл удобного положения - либо колени в воздухе висят, либо за рулём нужно тянуться, кнопки-ручки и их расположение явно сделаны для французов которые любят машины с извращениями - всё описано уже тысячи раз, повторять нет смысла. ВАЗовский 16 клапанный мотор вялый. Единственное, что сразу понравилось - поведение на грунтовках и объём багажника. Когда пробег подошёл к 30000 км мотор чуток ожил. Мотор сам крученный, нормально едет только при оборотах 3000 в мин и выше. Правда всё равно нормально выполнить обгон на трассе можно только на 3-й передаче выкручивая мотор до красной зоны тахометра. Управляемость так себе. По прямой Ларгус едет хорошо, но повороты не любит, да и сиденья не позволяют активно рулить - боковой поддержки практически нет. Радиус разворота большой из-за длинной базы. На грунтовках можно разогнаться, подвеска и дорожный просвет позволяют, но в салон попадает очень много пыли - салонный фильтр особо не помогает. Заводские дворники - шлак, можно выкидывать сразу после покупки. Что бы я поменял у Ларгус Кросс - поставил с завода колёса не 205/55R16, а 195/65R15 - и дешевле, и мягче. У нас такая зимняя резина, ездит по неровным дорогам на ней намного приятнее. Взял бы я Ларгус себе? Вряд-ли. Для работы автомобиль подходит - довезёт куда надо и пока не ломается. Неплохой, наверное, вариант для такси - можно возить клиентов с кучей багажа, коляской или крупной собакой. Но в качестве личного автомобиля Ларгус подойдёт только тем кому нужен огромный багажник, кого устроит неспешное средство передвижения не вызывающее эмоций и не будет раздражать французская "эргономика" .