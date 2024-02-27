Танки Abrams появились на фронте – что их может остановить

Американские танки Абрамс впервые заметили на линии фронта – один уже подбит

Как сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, к северо-западу от Авдеевки в Донецкой народной республике были замечены американские танки Abrams.

Еще осенью прошлого года сообщалось, что США передали Украине 31 танк M1 Abrams. Но до сих пор в боях они не участвовали. Догадок, почему, – немало. Например, в США могли опасаться, что они плохо проявят себя на поле боя и могли запретить их использование. Другая версия – дооснащение танков (в том числе усиление брони), чтобы они могли противостоять атакам российских дронов. Кстати, эта версия кажется несостоятельной, если судить по внешности уже подбитого танка M1 Abrams – он «в стоке».

Танк M1 Abrams

Военный эксперт Полковник в отставке Андрей Кошкин заверил, что американские танки не могут противостоять технике Вооруженных сил России. Причин тому несколько.

Во-первых, M1 Abrams слишком тяжел. То есть, он может проехать далеко не везде, и с дорог, где его отлично видно, американскому танку лучше не съезжать. Чтобы вытащить его из грязи, нужно не один, а еще два танка.

Во-вторых, M1 Abrams очень капризный танк: в нем установлен практически вертолетный двигатель, который отличается тем, что требует специальные горюче-смазочные материалы. Топливо же он потребляет в огромных объемах, что плохо сказывается на запасе хода.

«Если говорить, есть ли у нас что-то, то у нас есть люди – это главное, а также техника, которая превосходит эти танки. У нас прекрасный танк Т-90. Он в состоянии противостоять Abrams», говорит Андрей Кошкин.

По факту же Абрамс даже не смог вступить в бой с российским Т-90 – его сожгли при помощи FPV-дрона на одной из фронтовых дорог в районе Бердычей (северо-западнее Авдеевки).

Сгоревший в районе Бердычей танк M1 Abrams

На снятых с разведывательных беспилотников кадрах видно, что после попадания снаряда в танк начался пожар боекомплекта в изолированной части башни. Сгорела и корма танка – моторно-трансмиссионное отделение.

Ни ездить, ни вести огонь этот танк уже неспособен. И эвакуировать его из-за 70-тонной массы невозможно, не подставив под удар пару-тройку эвакуационных машин или танков. То есть, скоро он окажется на освобожденных территориях и пополнит коллекцию трофеев парка «Патриот» в Подмосковье.