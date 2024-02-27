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Стало известно, сколько россияне потратили на покупку автомобилей в январе

Исследование: траты россиян на покупку авто в январе 2024 года упали на треть

Траты жителей России на приобретение новых автомобилей снизились на треть в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023-го. Такой вывод сделали специалисты «Автостата» совместно с «Открытием авто» в ходе своего исследования.

Отмечается, что в начале 2024 года россияне потратили на покупку новых автомобилей 261,5 млрд рублей. Этот показатель в 2,3 раза превышает аналогичный за январь 2023 года (111,6 млрд рублей). При этом на 32,5% меньше, чем в декабре 2023 года (385 млрд рублей). Немногим более 30% из этой суммы ушло на покупку машин премиум-класса, включая китайские марки.

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Что касается автомобилей из Китая, по итогам января 2024 года было продано 48,3 тыс. новых легковых машин – на 176 млрд рублей (67,3% от всей финансовой емкости рынка). Для сравнения: в 2023 году было потрачено всего 50,9 млрд рублей на покупку «китайцев» – в 3,5 раза меньше.

В количественном выражении китайские автомобили также лидируют, в частности, в январе куплено 48,3 тыс. экземпляров. При этом продажи европейских, японских, корейских и американских машин по отдельности недотянули даже до 3 тыс. штук.

По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, китайский автопром продолжает экспансию на российский рынок. Причем речь идет не только о массовом секторе, но и о премиальном, подытожил топ-менеджер.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
27.02.2024
Фото:Depositphotos
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