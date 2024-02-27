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У BAIC U5 Plus, X35 и BJ40 русифицировали...

Китайские производители стали приветливее к клиентам из России

У BAIC U5 Plus, X35 и BJ40 русифицировали мультимедиа и приборную панель

У седана BAIC U5 Plus, кроссовера BAIC X35 и рамного внедорожника BAIC BJ40 русифицировали мультимедийную систему и приборную панель.

Обновленное программное обеспечение адаптировано для использования в России: иконки, интерфейс, описания и уведомления представлены на русском языке.

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Все три модели с обновленным программным обеспечением уже продаются во всех дилерских центрах бренда.

Для тех клиентов, кто приобрел BAIC X35, BAIC U5 Plus и BAIC BJ4 ранее, открыта сервисная кампания по обновлению программного обеспечения. Владельцы могут или записаться отдельно на бесплатную русификацию в ближайший дилерский центр BAIC, или позже обновить софт во время планового обслуживания.

BAIC ответил на критику от россиян в адрес своих машин

Скоро русификации подвергнут и среднеразмерный кроссовер BAIC X55, который также официально продают в России.

Благодаря таким акциям россияне начинают менять свое отношение к китайским автомобилям. Недавнее исследование показало, что если раньше такую покупку рассматривали только из-за ограниченного предложения на рынке, то теперь 18% готовы приобрести «китайца», так как уже имеют опыт владения техникой из Поднебесной.

Источник: BAIC

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 1
27.02.2024
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