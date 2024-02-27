Эти автомобили чаще всего вызывают агрессию у вандалов: страховщики назвали марки

Страховщики выяснили, какие марки автомобилей часто подвергаются вандализму

Марки Toyota, Lada и Hyundai чаще остальных автомобилей подвергались атакам вандалов. Такой вывод сделали специалисты «Страхового дома ВСК» в ходе проведенного исследования. Документ есть в распоряжении издания «Газета.Ru».

Отмечается, что чаще всего в ходе бесчинств хулиганы разбивали стекла автомобилей.

«Одной из самых распространенных причин обращений в страховую компанию в 2023 году была замена стекол (32%). Чаще всего за подобным ремонтом обращались владельцы автомобилей Toyota, ВАЗ, Hyundai и Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Средняя стоимость ремонта составила 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении страховой компании.

Согласно статистике, на долю вандализма в 2023-м пришлось чуть менее 7% обращений по каско. Страховщики квалифицировали нанесенные повреждения транспортным средствам как «ущерб». При этом отмечается, что общее количество происшествий из-за противоправных действий третьих лиц снизилось минимум на 30% в сравнении с 2022 годом.

Средний ущерб в рамках страхового случая от противоправных действий вандалов оценивается в 81 тыс. рублей. Чаще всего от нанесенного ущерба автомобилям страдали жители Москвы и Московской области – в этих регионах было зафиксировано 47% обращений. В Петербурге таких набралось 10%, в Краснодарском крае – 4%, в Воронежской области 2,4% и в Самарской области – 3%.

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Источник: gazeta.ru