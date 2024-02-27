#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
BAIC X75
27 февраля
Высокие динамические показатели и экономия топлива — старт продаж кроссовера уже весной
Флагманский кроссовер BAIC X75 появится на...
Хороший автомобиль «с молотка» не продают: эксперт рассказал о нюансах торгов
27 февраля
Хороший автомобиль «с молотка» не продают: эксперт рассказал о нюансах торгов
Эксперт объяснил, насколько выгодно покупать...
Lada Iskra универсал
27 февраля
Lada Iskra – первые официальные изображения!
АВТОВАЗ запатентовал модель Lada Iskra в кузове...

Эти автомобили чаще всего вызывают агрессию у вандалов: страховщики назвали марки

Страховщики выяснили, какие марки автомобилей часто подвергаются вандализму

Марки Toyota, Lada и Hyundai чаще остальных автомобилей подвергались атакам вандалов. Такой вывод сделали специалисты «Страхового дома ВСК» в ходе проведенного исследования. Документ есть в распоряжении издания «Газета.Ru».

Отмечается, что чаще всего в ходе бесчинств хулиганы разбивали стекла автомобилей.

ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Мощный мотор, хорошая проходимость, богатое оснащение – что не так с китайским внедорожником?
«Одной из самых распространенных причин обращений в страховую компанию в 2023 году была замена стекол (32%). Чаще всего за подобным ремонтом обращались владельцы автомобилей Toyota, ВАЗ, Hyundai и Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. Средняя стоимость ремонта составила 6 тыс. рублей», — говорится в сообщении страховой компании.

Согласно статистике, на долю вандализма в 2023-м пришлось чуть менее 7% обращений по каско. Страховщики квалифицировали нанесенные повреждения транспортным средствам как «ущерб». При этом отмечается, что общее количество происшествий из-за противоправных действий третьих лиц снизилось минимум на 30% в сравнении с 2022 годом.

Средний ущерб в рамках страхового случая от противоправных действий вандалов оценивается в 81 тыс. рублей. Чаще всего от нанесенного ущерба автомобилям страдали жители Москвы и Московской области – в этих регионах было зафиксировано 47% обращений. В Петербурге таких набралось 10%, в Краснодарском крае – 4%, в Воронежской области 2,4% и в Самарской области – 3%.

Источник: gazeta.ru

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
27.02.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0