Хороший автомобиль «с молотка» не продают: эксперт рассказал о нюансах торгов

Эксперт объяснил, насколько выгодно покупать автомобиль на различных торгах

Продажа конфискованного или банкротного имущества в первую очередь касается транспортных средств, причем на торги выставляется и государственное имущество в том числе.

«С молотка» продают Росимущество, банки, а также различные платформы-агрегаторы. Для участия в таких торгах необходима аккредитация, квалифицированная электронная цифровая подпись (ЭЦП) и понимание о том, как работает эта схема.

«Предложений о продаже автомобилей через залоговые аукционы сегодня достаточно, но цены на них — вполне себе рыночные. Более того, первоначальная цена в лоте на автомобиль устанавливается даже выше рыночной», — объясняет автоэксперт Сергей Данилов.

Условно говоря, при рыночной цене автомобиля в 1 млн рублей банк может выставить цену в 1,2 млн рублей, и анализировать ситуацию со спросом.

Поэтому на первых торгах не стоит покупать машину. За ним будут вторые, третьи, четвертые торги — до тех пор, пока аукционная цена не сравняется с выкупной, за которую банк и взял машину у банкрота.

«Если отталкиваться от цен на вторичном рынке, то выгода при покупке на аукционе может составить от 5 до 20%, в зависимости от состояния автомобиля. Но это теоретически», — уточняет эксперт.

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Как правило в борьбе за заветный лот участвуют профессионалы-брокеры, и они не упустят своей выгоды, за редким исключением. К тому же, у банков есть свои компании, перепродающие выкупленные лоты, поэтому в этот узкий круг трудно попасть, констатирует Данилов. К тому же, неизвестно, как назначается экспертиза автомобилю, и кто ее проводит.

Можно посмотреть машину заранее, но за отдельные деньги, и непрофессионал не сможет выявить все скрытые дефекты, подчеркивает эксперт. Не стоит забывать и о рисках, связанных с выставлением машины на торги, речь идет о пакете документов о снятии разного рода ограничений, обременений и т.д. Без юриста тут не обойтись, убежден Данилов, потому что хороший автомобиль на торги попадает редко, резюмирует эксперт.

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Источник: aif.ru