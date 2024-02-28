Вызывают агрессию: какие машины чаще всего громят вандалы

В РФ в 2023 году хулиганы чаще всего разбивали автомобили Toyota и Lada

Согласно исследованию «Страхового дома ВСК», в России в прошлом году чаще всего калечили машины брендов Toyota, Lada и Hyundai. Преимущественно вандалы разбивали в таких автомобилях стекла.

В ВСК пояснили, что одной из самых частых причин обращений в компанию в 2023 году была замена стекол (32%). Больше всего обращений за таким ремонтом поступило от владельцев автомобилей Toyota, ВАЗ, Hyundai и Kia, Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW, а усредненная стоимость ущерба составила 6 тыс. рублей.

Уточняется, что на долю вандализма в истекшем году пришлось примерно 7% обращений по каско в связи с повреждениями машин по риску «ущерб». При этом суммарно происшествий из-за противоправных действий третьих лиц стало меньше на 30%.

В компании пояснили, что средняя сумма ущерба в рамках страхового случая от действий вандалов составляет около 81 тыс. рублей.

Также в ВСК пояснили, что наибольшее число хулиганов, портящих чужие авто, проживает в Москве и Подмосковье (47% обращений), Петербурге (10%), Краснодарском крае (4%).

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Источник: «Газета.Ru»