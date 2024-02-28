Прикинули, на сколько дороже обойдется Vesta с мотором 1.8 и вариатором

Максим Кадаков поделился подробностями о новом вариаторе Лады Весты

Сегодня АВТОВАЗ выпустил первую партию серийных Lada Vesta с модернизированным мотором 1.8 Evo (122 л.с.) и вариатором.

О вариаторе известно, что выпускает его китайская компания WanLiYang (WLY), которая принадлежит Chery и производит коробки передач как для нее, так и для других автоконцернов.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

– Давно ждали такую машину – с автоматизированной трансмиссией. Очевидно, что в стране нет ни одной завершенной конвейерной разработки АКП, которую можно было бы использовать. Экспериментировать на покупателях АВТОВАЗ не может. Поэтому нужно было проверенное решение, и оно нашлось – это покупной агрегат. Почему остановились на вариаторе? Можно долго спорить и говорить, что лучше, конечно, гидромеханический автомат, но, значит, не нашли подходящий.

Вариатор этот хорош тем, что он никак не завязан на западные компании, технологии и так далее. Выпускает его китайская WanLiYang огромными тиражами, и ставят этот вариатор на различные автомобили, причем не только китайские. Он проверенный и довольно выносливый. Плохих отзывов по нему нет.

Почему на АВТОВАЗе начали с мотора 1.8? Предполагается, что именно покупатели топ-версий Весты (с мощным мотором и хорошим оснащением) готовы платить за вариатор. Сколько платить, пока не известно, в прайс-листе таких версий нет.

Но если мы сравним с топовыми комплектациями Весты 1.6 (106 л.с) с МКП, то думаю, мотор 1.8 – это плюс к цене еще от 50 тыс. до 80 тыс. рублей, ну и вариатор обойдется где-то в пределах 100-120 тыс. рублей. Получаем «добавку» от 150 тыс. до 200 тыс. рублей.