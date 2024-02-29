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В ОСАГО не войдут: что с инициативой о возмещении ущерба за упавшие сосульки

ГД отклонила проект о возмещении ущерба по ОСАГО за упавшие сосульки

Депутаты ГД 28 февраля отклонили инициативу о возмещении страховщиками по договорам ОСАГО ущерба, причиненного автовладельцам из-за плохого качества дорог, падения сосулек с домов или вовремя не спиленных рядом с ними деревьев, сказано на сайте нижней палаты парламента.

Соответствующие поправки к закону об ОСАГО не рекомендовал к принятию комитет ГД по финансовому рынку, писал ранее «Коммерсантъ».

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Данную инициативу в конце истекшего года внес депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР). Он пояснил, что машины нередко бывают повреждены из-за плохого состояния дорог, неубранного снега, падения сосуль и не спиленных вовремя гнилых деревьев.

Для установления обстоятельств инцидентов Нилов предложил проводить независимую экспертизу, закрепив это законодательно. Ожидалось, что страховщики смогут предъявить регрессный иск к госорганам или коммунальщикам, причинившим вред.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минпромторг обсуждает исключение из списка параимпорта некоторых автобрендов.

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Источник: sozd.duma.gov.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Количество просмотров 1
29.02.2024
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
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