#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?Китайские автоТуристическая РоссияАвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Росстандарт сообщил об отзыве 209 автомобилей Dongfeng
29 февраля
Росстандарт сообщил об отзыве 209 автомобилей Dongfeng
Dongfeng отзывает автомобили в России из-за...
Объяснили, почему у АВТОВАЗа образовались долги
29 февраля
Объяснили, почему у АВТОВАЗа образовались долги
Минпромторг поможет АВТОВАЗу справиться с...
Юрист Чучумаева объяснила, что ответить дилеру, если отказывают в господдержке при покупке авто
29 февраля
Юрист Чучумаева объяснила, что ответить дилеру, если отказывают в господдержке при покупке авто
Озвучены все категории граждан, которым...

Росстандарт сообщил об отзыве 209 автомобилей Dongfeng

Dongfeng отзывает автомобили в России из-за несрабатывания «тревожной кнопки»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило о проведении добровольного отзыва автомобилей марки Dongfeng на российском рынке.

«Отзыву подлежат 209 автомобилей DONGFENG DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», – информирует Росстандарт.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ! Разыграем три автомобиля среди читателей, которые проголосуют в Гран-при «За рулем».

Эти автомобили оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое не обеспечивает срабатывание в автоматическом режиме. Речь идет о системе ЭРА-ГЛОНАСС, которую иначе называют УВЭОС. Это кнопка экстренной связи для оповещения о ДТП диспетчера 112. Устройство подключается к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Владельцев автомобилей информируют о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Можно и самим определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем (файл с кодами во вкладке «документы» на сайте Росстандарта), либо воспользоваться интерактивным поиском на сате Росстандарта или специальным сервисом на сайте Auto.ru.

Кроссоверы с «крадущимся львом» на логотипе будут выпускать в России

На всех транспортных средствах УВЭОС будут заменены на устройства, обеспечивающие срабатывание в автоматическом режиме, что соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.

Росстандарт напоминает, что все работы в рамках отзывных кампаний проводят бесплатно для владельцев автомобилей.

Ранее мы писали, что скоро в продаже появятся автомобили бренда Forthing отечественной сборки. Это дочерняя структура концерна Dongfeng, продажи ее автомобилей в России начались в 2023 году, а теперь несколько моделей решили локализовать.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Росстандарт

Онлайн-розыгрыш автомобилей
состоится 14 марта 2024 года

ВЫИГРАЙ ЛАДУ ОТ «ЗА РУЛЕМ»!

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 в самом разгаре. Помогите нам выбрать лучшие автомобильные новинки года, заполните анкету и... следите за розыгрышем в прямом эфире. Одна из призовых Лад может стать вашей!


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ УЧАСТНИКА

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Zuma\TASS
29.02.2024
Фото:Zuma\TASS
Поделиться:
Оцените материал:
0