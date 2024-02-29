Росстандарт сообщил об отзыве 209 автомобилей Dongfeng

Dongfeng отзывает автомобили в России из-за несрабатывания «тревожной кнопки»

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщило о проведении добровольного отзыва автомобилей марки Dongfeng на российском рынке.

«Отзыву подлежат 209 автомобилей DONGFENG DFH4180, DFH3330A80 и DFH3440A80, реализованных с ноября 2022 года по август 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», – информирует Росстандарт.

Эти автомобили оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое не обеспечивает срабатывание в автоматическом режиме. Речь идет о системе ЭРА-ГЛОНАСС, которую иначе называют УВЭОС. Это кнопка экстренной связи для оповещения о ДТП диспетчера 112. Устройство подключается к ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Владельцев автомобилей информируют о необходимости заехать в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Можно и самим определить, подпадает ли транспортное средство под отзыв, сопоставив VIN-код своего автомобиля с прилагаемым перечнем (файл с кодами во вкладке «документы» на сайте Росстандарта), либо воспользоваться интерактивным поиском на сате Росстандарта или специальным сервисом на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах УВЭОС будут заменены на устройства, обеспечивающие срабатывание в автоматическом режиме, что соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза.

Росстандарт напоминает, что все работы в рамках отзывных кампаний проводят бесплатно для владельцев автомобилей.

Ранее мы писали, что скоро в продаже появятся автомобили бренда Forthing отечественной сборки. Это дочерняя структура концерна Dongfeng, продажи ее автомобилей в России начались в 2023 году, а теперь несколько моделей решили локализовать.

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Источник: Росстандарт