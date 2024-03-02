Конкурент КАМАЗа: почему у нас покупают этот грузовик FAW?
Сегодня поговорим об интересном седельном тягаче – китайском FAW Oryx (он же FAW GH6). В конце прошлого года он вышел на второе место после абсолютного хита Sitrak C7H, а за весь 2023-й разошелся в России тиражом в 1,5 тысячи машин.
Эксклюзивный дистрибьютор таких грузовиков на наш рынок – машиностроительный завод Тонар. Седельные тягачи Oryx предприятие предлагает в двух вариантах колесной формулы: 4х2 и 6x4. В остальном машины практически идентичны.
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В обоих вариантах под кабиной прячется 6-цилиндровый 460-сильный дизель в паре с 12-ступенчатым роботом, имеющим ретардер. Сама кабина имеет четырехточечную подвеску. Она просторная, спокойно позволит встать в полный рост большинству водителей.
Подвеска ведущих мостов – пневматическая, на четырех баллонах. Тормоза – дисковые на всех колесах, дополненные системами курсовой устойчивости и распределения тормозных сил. Словом, машина интересная – смотрим о ней подробное видео!
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Источник: MotorProject