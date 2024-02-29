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Автомобили 2022-2023 годов выпуска отзовут из-за дефекта

Toyota проведет масштабную отзывную кампанию почти 400 тысяч пикапов Tacoma

Японский автомобильный концерн Toyota Motor North America отзовет почти 400 тысяч пикапов Tacoma по всему миру из-за выявленного дефекта. Под отзыв подпадают модели 2022-2023 годов выпуска. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Остатки сварочного шлака на концах сборки задней оси в процессе производства могут со временем привести к ослаблению определенных фиксирующих гаек и в конечном итоге к их отпаданию, что потенциально может вызвать отделение части от оси», – говорится в обнародованном пресс-релизе.
Toyota Tacoma
Toyota Tacoma
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Отмечается, что обнаруженный дефект может повлиять на устойчивость автомобиля и эффективность торможения, при этом риск аварии возрастет. Только в США отзовут примерно 381 тысячу транспортных средств. Теперь дилерам придется осмотреть сборку задней оси и затянуть фиксирующие гайки в автомобиле, при выявлении повреждений компонентов оси их отремонтируют или заменят.

Напомним, на прошлой неделе Toyota анонсировала отзыв более 280 тысяч пикапов и внедорожников. Причиной стали неполадки с тормозной системой: выяснилось, что при нейтральной положении тормозов автомобиль вел себя на трассе неустойчиво.

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Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
29.02.2024
Фото:Unsplash
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