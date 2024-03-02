Угнал такси, влетел в сугроб и перевернулся (видео)

В Чувашии задержали налетчика, напавшего на водителя такси и угнавшего его машину

На неделе сложной выдалась ночь со вторника на среду у 19-летнего парня, занимающегося частным извозом в Чебоксарах. Около 3 часов утра к нему подошли двое и попросили отвезти на окраину города. Добравшись туда, они напали на водителя, засунули в багажник его Гранты и куда-то повезли. Когда они добрались до Канаша, парню удалось бежать.

Он заявил в полицию, после чего приметы мужчин и угнанного авто были переданы нарядам ГИБДД. Один из них заметил искомую Гранту – злоумышленники даже не успели уехать из Канаша.

«Однако законное требование стражей правопорядка об остановке водитель проигнорировал. Началось преследование. Совершая маневр поворота, правонарушитель не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась в кювет», – сообщила пресс-служба МВД по Чувашской Республике.

Водителя задержали на месте – им оказался 19-летний ранее судимый чебоксарец. А вот его сообщнику удалось бежать. Сейчас полиция занимается его розыском, а также устанавливает все обстоятельства инцидента. Одного из многих подобных, к великому сожалению…

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: МВД Медиа