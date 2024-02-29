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Мечта сбылась: Хуснуллин прокатился на КАМАЗе вместе с Путиным

Вице-премьер Хуснуллин поделился впечатлениями о поездке с Путиным на КАМАЗе

Президент РФ Владимир Путин хорошо управляет грузовиком КАМАЗ. Об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Напомним, на прошлой неделе глава России в ходе рабочей поездки в Казань проехал на КАМАЗе вместе с Хуснуллиным. Вице-премьер, забираясь в кабину отечественного грузового автомобиля, в шутку попросил Путина подбросить его до трассы М-12 «Восток». На что президент тоже пошутил, спросив вице-премьера: «Да. А деньги есть у вас?».

«Президент очень хорошо водит КАМАЗ – ровно, четко, уверенно, еще и смотрит по сторонам, где что вокруг происходит», – поделился впечатлениями вице-премьер.
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При этом Хуснуллин вспомнил, что во время работы в строительной компании ему доводилось самому управлять КАМАЗом. По его словам, тогда были плохие дороги, поэтому были определенные трудности при передвижении на грузовике.

«Я всегда мечтал, что когда-нибудь на хорошей машине, по хорошей дороге мне удастся поездить. А теперь, еще когда президент за рулем – моя мечта сбылась», – отметил вице-премьер.

Отвечая на вопрос журналистов, хватило ли ему денег на поездку с президентом, Хуснуллин со смехом ответил, что «конечно, хватило».

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Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС | Александр Казаков/ТАСС
Количество просмотров 1
29.02.2024
Фото:Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС | Александр Казаков/ТАСС
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