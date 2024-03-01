Голосование в Гран-при «За рулем» завершено. Ждем розыгрыша!

«За рулем» готов разыграть три автомобиля Lada среди участников голосования

Самая престижная в России автомобильная премия – Гран-при «За рулем» – уже на финишной прямой. Мы готовимся разыграть три новеньких Лады среди наших читателей, выбиравших лучшие автомобили, дебютировавшие на российском рынке. В этом году борьба между номинантами развернулась нешуточная.

Только вдумайтесь: вместо 27 участников прошлого года сейчас на право называться лучшими претендовали сразу 58 полностью новых моделей. Новые реалии даже заставили нас пересмотреть границы классов, более узко их сегментировать. Однако вы по-прежнему могли голосовать за победителей в 11 различных классах.

Напомним, наши читатели традиционно выставляют всем участникам Гран-при оценки по трем критериям:

Техника – инженерные особенности автомобиля: гамма силовых агрегатов, конструкция подвески, уровень безопасности, наличие опций;

– инженерные особенности автомобиля: гамма силовых агрегатов, конструкция подвески, уровень безопасности, наличие опций; Дизайн – собственное впечатление о внешности и интерьере;

– собственное впечатление о внешности и интерьере; Практичность – учитываем дорожный просвет, объем багажника, простор салона, габариты и даже развитость дилерской сети.

Каждый наш читатель, ставший участником огромного авторитетного жюри и оставивший свой голос при заполнении анкеты, получил шанс выиграть один из трех автомобилей – Lada Granta, Niva Travel или Vesta SW Cross.

Голосование Гран-при «За рулем» 2024 длилось с 1 декабря 2023 года и закончилось 29 февраля 2024 года в 23:59 . Теперь мы приступаем к подсчету голосов.

Розыгрыш автомобилей состоится 14 марта 2024 года ! Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на нашем Youtube-канале!

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