Приняты меры для сохранения стабильности на рынке топлива

С 1 марта правительство ввело временный запрет на экспорт бензина

Согласно официальному заявлению правительства, начиная с 1 марта временно запрещается экспорт бензина, а также увеличиваются нормативы продажи дизельного топлива на биржевых торгах.

Подписано соответствующее постановление, оно направлено на поддержание стабильной ситуации на рынке топлива в период повышенного спроса, вызванного весенними полевыми работами, сезонными отпусками и плановым ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, говорится на сайте правительства.

Ограничения на экспорт бензина будут действовать в течение полугода, с 1 марта по 31 августа. Однако запрет не распространяется на поставки, осуществляемые в рамках международных межправительственных соглашений, включая государства-члены Евразийского экономического союза, а также на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования и для международной гуманитарной помощи.

Также увеличиваются минимальные объемы дизтоплива на биржевых торгах с текущих 12,5% до 16%. Это позволит обеспечить гарантированный объем предложения на торгах и увеличить долю сделок на конкурентных условиях.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что возможно и досрочное снятие запрета на экспорт бензина до истечения шестимесячного срока действия. Если будет переизбыток топлива на рынке, запрет может быть снят. Соответствующие ведомства постоянно мониторят ситуацию с топливом на рынке, и по результатам принимают меры.

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Источник: Сайт Правительства