Новак назвал условие для снятия запрета на экспорт бензина

Новак: Запрет на экспорт бензина призван стабилизировать ситуацию на рынке РФ

Решение Правительства РФ о запрете экспорта топлива связано, в том числе, с ситуацией вокруг Нижегородского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), на котором произошла авария. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что в случае необходимости будет принято решение о снятии запрета до истечения шестимесячного срока действия.

«В течение этого времени при необходимости может быть принято другое решение, если рынок будет переполнен, запрет может быть отменен. Поэтому нормативно принимается решение на шесть месяцев, в течение этого времени ситуация будет постоянно мониториться, и принимаются меры», — уточнил вице-премьер.

Новак напомнил, что осенью 2023 года уже применялся аналогичный запрет, тогда мера вводилась также на шесть месяцев и на фоне нормализации ситуации на рынке была отменена досрочно. Нынешнему решению властей предшествовала, в том числе, и аварийная ситуация на Нижегородском НПЗ и выход из строя компрессора.

«Для того чтобы компенсировать выпадающие объемы, мы увеличили производство других нефтеперерабатывающих заводов. Это те меры, которые обеспечивали баланс производства, баланс спроса и обеспечение стабильной работы нашего рынка», – уточнил вице-премьер.

Главной задачей российского правительства Новак назвал стабильность и сбалансированность рынка, чтобы цены на топливо росли не выше инфляции. С этой целью власти совместно с Министерством энергетики ФАС и ответственными компаниями проводят работу по обеспечению рынка необходимым объемом топлива, заверил Новак.

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Источник: tass.ru