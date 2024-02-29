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Новак назвал условие для снятия запрета на экспорт бензина

Новак: Запрет на экспорт бензина призван стабилизировать ситуацию на рынке РФ

Решение Правительства РФ о запрете экспорта топлива связано, в том числе, с ситуацией вокруг Нижегородского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), на котором произошла авария. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он подчеркнул, что в случае необходимости будет принято решение о снятии запрета до истечения шестимесячного срока действия.

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«В течение этого времени при необходимости может быть принято другое решение, если рынок будет переполнен, запрет может быть отменен. Поэтому нормативно принимается решение на шесть месяцев, в течение этого времени ситуация будет постоянно мониториться, и принимаются меры», — уточнил вице-премьер.

Новак напомнил, что осенью 2023 года уже применялся аналогичный запрет, тогда мера вводилась также на шесть месяцев и на фоне нормализации ситуации на рынке была отменена досрочно. Нынешнему решению властей предшествовала, в том числе, и аварийная ситуация на Нижегородском НПЗ и выход из строя компрессора.

«Для того чтобы компенсировать выпадающие объемы, мы увеличили производство других нефтеперерабатывающих заводов. Это те меры, которые обеспечивали баланс производства, баланс спроса и обеспечение стабильной работы нашего рынка», – уточнил вице-премьер.

Главной задачей российского правительства Новак назвал стабильность и сбалансированность рынка, чтобы цены на топливо росли не выше инфляции. С этой целью власти совместно с Министерством энергетики ФАС и ответственными компаниями проводят работу по обеспечению рынка необходимым объемом топлива, заверил Новак.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
29.02.2024
Фото:Unsplash
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