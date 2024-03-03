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На грани фантастики: как переделывают советские ЗИЛы (видео)

Блогер рассказал о найденном на Кубе магистральном супертягаче с кабиной ЗИЛ

Грузовиков ЗИЛ на дорогах все меньше, однако они все еще встречаются, и некоторые из них – в довольно интересном исполнении. Причем не только на просторах бывшего СССР – например, советская техника до сих пор активно эксплуатируется на Кубе. Именно здесь обнаружен очень любопытный ЗИЛ.

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Впрочем, от легендарного «носатого» ЗИЛ-133 ГЯ тут, по всей видимости, осталась только кабина. Шасси – явно от американского магистрального трехосного тягача. Довольно компактная колесная база может служить указанием на то, что донором послужил бескапотник типа International.

Широченный передний бампер, вертикальные выхлопные трубы, полированные колесные диски и топливные баки, а также сияющая свежим лаком классическая советская кабина – все явно говорит о том, что в эту машину вложили душу.

Сзади машину и вовсе не узнать, благодаря оригинальным крыльям, фактурной светотехнике и массивному «седлу»... Смотрим свежее видео об этом красавце и о других выдающихся машинах с зиловскими генами!

Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
03.03.2024
Фото:Wikimedia
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