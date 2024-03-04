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Эксперт Амиров назвал признаки мошенничества...

Везете авто из-за границы? Эти 2 уловки фирм-посредников должны вас насторожить

Эксперт Амиров назвал признаки мошенничества при продаже машин с онлайн-аукциона

Россияне могут приобретать подержанные автомобили зарубежного производства не только через официальных дилеров, но и с иностранных онлайн-аукционов – при помощи фирм-посредников, которые берутся выкупить и доставить товар в Россию. Однако под видом таких компаний нередко действуют мошенники, привлекающие потенциальных жертв низкими ценами на машины.

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Президент Союза автоэкспертов и оценщиков Олег Амиров рассказал, какие признаки указывают на мошеннический характер сделки при покупке автомобиля с онлайн-аукциона.

1. Слишком низкая цена

Если цена автомобиля значительно ниже рыночной (на 30-40%), это уже должно насторожить. Мошенники часто привлекают потенциальных покупателей именно низкими ценами.

2. Оплата услуг посредника криптовалютой

Требование оплатить услуги посредника в криптовалюте может быть сигналом того, что имеет место нелегальная схема. В законных сделках оплата происходит через расчетный счет, а компании, которые этим занимаются, имеют юридическое лицо. В остальных случаях вернуть деньги, если что-то пошло не так, клиент не сможет.

Эксперт также подчеркнул, что покупка автомобиля с иностранного аукциона сопряжена с рисками, связанными с сложными схемами доставки и возможными проблемами с качеством товара. При выборе фирмы-посредника следует быть очень осторожным и учитывать следующие факторы:

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Репутация компании: проверьте, как давно компания на рынке и какие о ней отзывы. Пользуйтесь услугами только проверенных и надежных компаний.

История автомобиля: учитывайте, что все автомобили на аукционах имеют историю страховых случаев и возможные дефекты. Поэтому важно тщательно изучить историю автомобиля перед совершением покупки.

Эксперт заключил, что важно не забывать о принципе "скупой платит дважды" и тщательно выбирать компанию-посредника для покупки автомобиля с онлайн-аукциона.

Есть несколько причин, по которым люди утрачивают интерес к автомобилям с пробегом, которые ввозят из-за границы. Подробнее об этом тут.

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Источник: Радио Sputnik

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За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
04.03.2024
Фото:Depositphotos
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