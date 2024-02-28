Неубиваемый мотор, надежный вариатор и полный привод – добротный «японец» за 1,5 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать надежный Honda Freed с пробегом

Несмотря на различные ограничения, в прошлом году импорт подержанных автомобилей из Японии увеличился, напоминает эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев.

Среди плюсов праворульных машин: небольшой пробег (от 40 до 100 тысяч км) и относительная молодость – от 3 до 7 лет. Ну и, конечно, «японцы» на вторичке привлекают своим качеством, надежностью и при этом адекватными ценами (от 1,5 до 2 млн рублей).

Honda Freed выделяется в общем ряду – этот компактвэн длиной с Ладу Гранту абсолютный лидер по числу праворульных предложений на данный момент.

Автомобиль можно найти как в первом, так и во втором (чуть дороже) поколении. Но в целом «начинка» у них схожая, а уровень оснащения уже в базовой комплектации довольно высокий.

Комментарий эксперта

Сергей Зиновьев, редактор журнала «За рулем»:

- На большинстве машин установлен атмосферный «цепной» мотор L15A 1.5 (131 л.с.), работает только с вариатором. Двигатель очень надежный. Вариаторы Хонды тоже хвалят – без запинки могут пройти 220-250 тысяч км. Отзывы владельцев отрезвляют – переборка назревает в ожидаемом диапазоне 150-180 тысяч км.

Часть машин – гибриды с бензиновым двигателем L15B (цикл Аткинсона), 7-ступенчатым роботом и электромотором. Суммарная мощность – 110 л.с.

Единственное противопоказание здесь – робот, по характеру схожий с немецким DSG. Ремонт может потребоваться еще до 100 тысяч км.

Обе версии автомобиля могут быть оснащены полным приводом, причем с 4х4 клиренс составляет 150 мм, в исполнении с передним приводом – 135 мм. Однако вне дорог полный привод не обеспечивает значительных преимуществ из-за нежной муфты.

Подвеска японских машин компактного класса обычно прочная и долговечная, но при этом достаточно жесткая.

Салон (варьируется от 5 до 8 мест) обладает широкими возможностями трансформации, что является стандартом для японских моделей.

Какие еще праворульки из Японии можно купить за 1,5 млн руб., читайте в полной версии статьи «За рулем».