Это массовое ДТП демонстрирует, как защищают современные системы безопасности

BMW на скорости протаранил 6 автомобилей, ни один человек не пострадал

В Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) около 8 часов утра водитель BMW на высокой скорости врезался в шесть автомобилей, и аварию зафиксировали различные камеры.

На видео заметно, как BMW продолжает двигаться по дороге на более высокой скорости, чем машины рядом.

Две разные камеры запечатлели момент, когда он врезался в поток машин, двигавшихся в противоположном направлении. На одном из снимков с близлежащей парковки виден удар «гармошкой»: автомобили и их детали по очереди взлетают в воздух.

Видно, что водитель даже не пытался тормозить или изменить направление движения. BMW 3-й серии остановился только после столкновения с Теслой и пятью другими автомобилями.

Полиция Глендейла подтвердила, что серьезных травм никто не получил. Там все еще расследуют инцидент, и пока неясно, что же на самом деле произошло. По всей видимости, у водителя BMW возникли проблемы со здоровьем.

Вне зависимости от причин аварии, впечатляет, насколько далеко продвинулись технологии систем безопасности. Несмотря на очевидную серьезность столкновения, в ДТП из людей никто не пострадал.

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Видео: YouTube