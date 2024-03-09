Выход из положения: когда дворники не фурычат, а ехать позарез надо

Водитель задействовал свою девушку и сделал оригинальный стеклоочиститель

Автор видео из Аргентины сообщает, что поехал в отпуск со своей девушкой, и на обратном пути сломался моторчик стеклоочистителя. Поэтому молодым людям пришлось импровизировать и искать способ заставить дворники работать, потому что дождь застал их в середине маршрута.

Что в итоге вышло – наглядно видно в ролике. «Двигаться вперед, несмотря ни на что», – шутят пользователи Ютуба. Есть и такие меткие комментарии: «Если есть желание есть путь» и «Блюз первого свидания».

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Видео: YouTube