Автоподставщиков, «бросающихся» под дорогие машины, осудили в Тюмени

Автоподставщикам, инсценировавшим ДТП с пешеходом, вынесли приговоры в Тюмени

В Тюмени вынесли обвинительный приговор членам ОПГ из Петербурга, которая специализировалась на автоподставах и мошенничестве. Автоподставщики инсценировали две аварии, «бросаясь» под дорогостоящие авто в Екатеринбурге и Тюмени.

«Пострадавший» заявлял, что он – высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, и сообщал, что из-за аварии повреждены его часы стоимостью несколько миллионов рублей. При этом другие члены ОПГ, представляясь полицейскими, высказывали угрозы о привлечении к уголовной или административной ответственности.

Испуганные люди передали аферистам деньги на оплату ремонта часов и возмещение морального вреда на общую сумму более 11 млн руб.

Уточняется, что в упомянутой ОПГ было пять человек. Двух членов группировки приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии, третьего — к 3 годам 8 месяцам. Другой участник уже осужден, а последний объявлен в розыск. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более 8,4 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что смертельная авария произошла на трассе Москва-Челябинск.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал прокуратуры Тюменской области