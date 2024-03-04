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Автоподставщиков, «бросающихся» под дорогие машины, осудили в Тюмени

Автоподставщикам, инсценировавшим ДТП с пешеходом, вынесли приговоры в Тюмени

В Тюмени вынесли обвинительный приговор членам ОПГ из Петербурга, которая специализировалась на автоподставах и мошенничестве. Автоподставщики инсценировали две аварии, «бросаясь» под дорогостоящие авто в Екатеринбурге и Тюмени.

«Пострадавший» заявлял, что он – высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов, и сообщал, что из-за аварии повреждены его часы стоимостью несколько миллионов рублей. При этом другие члены ОПГ, представляясь полицейскими, высказывали угрозы о привлечении к уголовной или административной ответственности.

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Испуганные люди передали аферистам деньги на оплату ремонта часов и возмещение морального вреда на общую сумму более 11 млн руб.

Уточняется, что в упомянутой ОПГ было пять человек. Двух членов группировки приговорили к 3 годам 6 месяцам колонии, третьего — к 3 годам 8 месяцам. Другой участник уже осужден, а последний объявлен в розыск. Суд также удовлетворил иски потерпевших на общую сумму более 8,4 млн руб.

Ранее «За рулем» сообщал, что смертельная авария произошла на трассе Москва-Челябинск.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Telegram-канал прокуратуры Тюменской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:freepik / fxquadro
Количество просмотров 1
04.03.2024
Фото:freepik / fxquadro
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