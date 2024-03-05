Производитель мотоциклов Урал попал в серьезный кризис

В 2023 году завод ИМЗ собрал только 400 мотоциклов Урал

Российский производитель тяжелых мотоциклов с коляской, Ирбитский мотоциклетный завод (ИМЗ) в 2023 году на двух своих производственных площадках смог собрать только 400 единиц готовой продукции. По словам исполнительного директора завода Владимира Курмачева, это произошло «в связи с проблемами, которые возникли».

В последние 10 лет завод делал примерно по 1,2 тысячи мотоциклов ежегодно. На 2022 год были запланированы к выпуску 1,3 тысячи машин, 80% которых должно было отправиться на экспорт, однако цифры по понятным причинам пришлось корректировать, а в 2023-м – и вовсе сокращать до 400 единиц. Есть планы и на 2024 год, но они пока под вопросом.

«Планируем в этом году примерно 700 мотоциклов собрать. Вообще собрать и 700, и 2 тысячи, и 3 тысячи – вопросов никаких нет. Если будет заказ, мы их соберем. Другое дело, что нет заказа», – сообщил Курмачев.

Основной завод ИМЗ находится в городе Ирбит Свердловской области, но в последние годы производитель в значительной степени ориентирован на экспортные рынки – США, Европу, Австралию, Японию, Корею, Индонезию, Филиппины и (с 2023 года) Китай. Чтобы сохранить экспорт, летом 2022 года производитель открыл еще одно производство, арендовав сборочный цех в Петропавловске (Казахстан).

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Сейчас мотоциклы Урал для российского рынка собираются в Ирбите, где работает около 100 человек. А те, что идут на экспорт, в виде машинокомплектов (сваренные рамы, коляски, подсобранные двигатели, колеса, электронные блоки) поставляются на площадку в Петропавловске и собираются там – штат составляет примерно 40 человек.

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Источник: Интерфакс