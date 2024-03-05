Смертельная авария в Челябинской области: погибли дети

Двое детей и взрослые погибли в ДТП в Челябинской области

Четыре человека – двое взрослых и двое детей – погибли в ДТП на трассе в Челябинской области, еще три человека госпитализированы. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации ТС, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Авария случилась 4 марта около 15:30 по местному времени на 14-м километре трассы Катав – Ивановск – Орловка – Усть-Катав. По предварительной информации, 20-летний водитель Hyundai Santa Fe выехал на встречную полосу во время обгона и столкнулся с автомобилем Lada 21102.

В результате ДТП водитель ВАЗ-21102 [1988 года рождения], пассажиры – женщина 1985 года рождения, девочка 2016 года рождения и мальчик 2024 года рождения (2 месяца) – скончались на месте аварии, сообщили в ведомстве.

В больницу доставили пятого пассажира Lada, мальчика шести лет, а также водителя и пассажира Hyundai.

Ранее «За рулем» сообщал, что в Казани пятилетняя девочка потерялась, выходя из машины.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: Telegram-канал ГУ МВД России по Челябинской области