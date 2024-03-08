Двойной трактор! Зачем такой использовали в СССР? (видео)
Если при взгляде на заголовок вы представляете себе нечто вроде американского Peterson Twin D8, не спешите с выводами. Тут речь о совсем другой системе, существовавшей в СССР и называвшейся СМЕ – система многих единиц. В послевоенном СССР сдвоенные автобусы и троллейбусы никого не удивляли, но вот тракторы были чем-то из ряда вон.
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А создали такую спарку на базе двух гусеничных ДТ-175С «Волгарь», по сути, решая ту же задачу, что и упомянутые выше американцы – поднять мощность всей конструкции. Правда, цель была не совсем сельскохозяйственная, хотя с возделыванием земли все же связанная.
Дело в том, что спустя некоторое время после аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году встала задача рекультивации земель, попавших в зону действия радиации. Земля, в отличие от воздуха, сохраняет ее значительное время.
Вот и было решено создать машину, которая сможет вгрызться в землю на глубину около метра и перевернуть весь этот верхний слой – тогда при обычной вспашке до сомнительной почвы будет не добраться... Смотрим видео об этой удивительной машине – ВТ-400!
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Источник: Гора автофактов
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