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Эксперт объяснил разницу между китайским, японским и европейским автопромом

Эксперт прогнозирует появление к лету на рынке РФ до 50 новых моделей авто

Автомобильный рынок России за первую половину 2024 года может пополниться примерно 50 новыми моделями. Прогнозом о развитии российского рынка в ближайшей перспективе поделился с корреспондентом «Известий» директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В ходе конференции «Автостат Оперативка» он подчеркнул, что разница между производителями КНР, Японии и Европы в том, что в Китае модельный ряд обновляется намного стремительнее — в течение 1-2 лет.

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«Думаю, появится около 50 моделей. За прошлый год вышло примерно 100 моделей, в этом году тренд продолжается. Другой вопрос в том, что считать новой моделью. Иногда китайские компании добавляют новую приставку к названию: к примеру, был Tiggo 4, стал Tiggo 4 Pro. Появился в машине полный привод — тоже называют новой моделью», — объяснил глава агентства.

Для тех, кто скучал по европейским машинам: Ситроен из Китая

По словам исполнительного директора «Автостата» Сергея Удалова, китайские концерны успевают окупить разработку новой модели на протяжении короткого периода во время смены модельного ряда. Жесткая конкуренция на местном рынке вынуждает китайцев оперативно реагировать и обновлять не только модели, но и окупать их.

На российском рынке за эти два-три года продается не такое большое количество машин, к тому же проблему с наличием запчастей при таком разнообразии модельного ряда никто не отменял, подчеркнул Удалов. А китайские производители не станут держать под российский рынок какую-то модель четыре-пять лет, а не три года, подытожил Удалов.

Источник: iz.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
05.03.2024
Фото:Unsplash
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