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Назван самый популярный в России иностранный автобренд

Geely впервые стала лидером продаж среди иномарок в России

В феврале текущего года китайская автомобильная марка Geely впервые стала лидером среди иностранных брендов на российском рынке.

Так, что за февраль в России было реализовано 12 262 автомобиля Geely. Относительно того же периода 2023 года машин было продано в 3,8 раза больше. По итогам января-февраля 2024-го россияне купили 21 260 машин Geely, это в 3,2 раза больше относительно того же периода 2023 года.

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Наибольшей популярностью среди моделей бренда пользуется кроссовер Monjaro (продано 4830 машин). Далее следует Coolray — эту машину выбрали в общей сложности 2665 покупателей. В топ-3 лидеров вошел также кроссовер Atlas с результатом в 1196 реализованных единиц.

Специалисты связывают резкий рост популярности моделей Geely в России с их доступностью, активными мерами поддержки концерна и высокой оценкой этих машин со стороны служб такси и сервисов каршеринга.

Ранее «За рулем» указал на 5 ошибок, которые водители допускают весной.

Источник: агентство «Автостат»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
05.03.2024
Фото:Depositphotos
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