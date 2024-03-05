UzAuto Motors наладит выпуск Chevrolet Cobalt — инвестиции составят 67 млн долларов
Автопроизводитель из Узбекистана UzAuto Motors намерен вложить 67,4 млн долларов (примерно 6,381 млрд рублей по актуальному курсу) в производство обновленного Chevrolet Cobalt.
Примечательно, что такие планы узбекская компания вынашивала не один год, но первые тестовые образцы доставили в Узбекистан в конце 2022 года. Прогнозировалось, что уже в 2024 году новинка появится на дорогах страны, но появления нового Chevrolet Cobalt стоит ждать не раньше 2026 года.
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Причиной такого затяжного процесса может быть отсутствие инвестиций в UzAuto со стороны государства и партнеров. Но недавно правительство Узбекистана озвучило постановление правительства страны об инвестиционной программе на первый квартал 2024 года, после чего не осталось никаких сомнений, что новый Cobalt все-таки встанет на конвейер «УзАвтоМоторс».
Правительственная программа Узбекистана содержит информацию о проектах, реализация которых предусмотрена в различных отраслях экономики и регионах страны.
Предполагается, что годовой объем производства Chevrolet Cobalt 2 составит порядка 150 тысяч автомобилей. Известно, что власти Узбекистана не только инвестируют в освоение производства нового автомобиля, но также выделят 60 млн долларов на увеличение ежегодного объема выпуска моделей Chevrolet Onix и Tracker.
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Источник: rg.ru
Отзывы о Chevrolet Cobalt (3)
Мотор цепной, коробка 6 ступенчатая автоматическая,большой багажник, хороший головной свет,хорошая антикорозийная защита кузова,всеядная не убиваемая подвеска,прощает ошибки руления на дороге, есть АБС и 2 подушки безопасности+подогревы сидений и зеркал.
Царапучий пластик салона,пришлось проклеить проблемные места прозрачной полиуретановой плёнкой. Не самые дешёвые зап части, но после замены работают долго.Расход на 95м бензине такой же как на 92м но езжу на 95м, машина чуть пошустрей едет.
Отличный авто с нормальным клиренсом для наших дорог,приятный на трассе и в городе,автомат 6 ступенчатый очень плавный, переключает передачи без рывков.