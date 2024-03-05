UzAuto Motors наладит выпуск Chevrolet Cobalt — инвестиции составят 67 млн долларов

На выпуск обновленного Chevrolet Cobalt в Узбекистане выделят 6,4 млрд рублей

Автопроизводитель из Узбекистана UzAuto Motors намерен вложить 67,4 млн долларов (примерно 6,381 млрд рублей по актуальному курсу) в производство обновленного Chevrolet Cobalt.

Примечательно, что такие планы узбекская компания вынашивала не один год, но первые тестовые образцы доставили в Узбекистан в конце 2022 года. Прогнозировалось, что уже в 2024 году новинка появится на дорогах страны, но появления нового Chevrolet Cobalt стоит ждать не раньше 2026 года.

Причиной такого затяжного процесса может быть отсутствие инвестиций в UzAuto со стороны государства и партнеров. Но недавно правительство Узбекистана озвучило постановление правительства страны об инвестиционной программе на первый квартал 2024 года, после чего не осталось никаких сомнений, что новый Cobalt все-таки встанет на конвейер «УзАвтоМоторс».

Chevrolet Cobalt

Правительственная программа Узбекистана содержит информацию о проектах, реализация которых предусмотрена в различных отраслях экономики и регионах страны.

Предполагается, что годовой объем производства Chevrolet Cobalt 2 составит порядка 150 тысяч автомобилей. Известно, что власти Узбекистана не только инвестируют в освоение производства нового автомобиля, но также выделят 60 млн долларов на увеличение ежегодного объема выпуска моделей Chevrolet Onix и Tracker.

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Источник: rg.ru