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Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета

Похожий на Lada Vesta детский кабриолет запотентовали в России

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировали патент на детский кабриолет. Модель похожа на российскую Lada Vesta.

На фото, имеющихся в базе, можно увидеть, что детская машина окрашена в белый цвет. В кузове может поместиться один ребенок. У кабриолета открываются двери. В руле расположен щиток приборов и переключатели поворотов.

Детский кабриолет
Детский кабриолет
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О том, когда эта машина появится в продаже и по какой цене, не сообщается.

Ранее стало известно, что в базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra. Машина получила рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенну на крыше.

Уточняется, что одним из авторов проекта стал Стив Маттин, работавший на АВТОВАЗе директором по дизайну с 2011 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что «За рулем» изучил кросс-купе BMW X6 2008–2014 годов выпуска.

Источник: база ФИПС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:«За рулем» | ФИПС
05.03.2024
Фото:«За рулем» | ФИПС
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

-42