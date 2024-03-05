Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета

Похожий на Lada Vesta детский кабриолет запотентовали в России

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировали патент на детский кабриолет. Модель похожа на российскую Lada Vesta.

На фото, имеющихся в базе, можно увидеть, что детская машина окрашена в белый цвет. В кузове может поместиться один ребенок. У кабриолета открываются двери. В руле расположен щиток приборов и переключатели поворотов.

Детский кабриолет

О том, когда эта машина появится в продаже и по какой цене, не сообщается.

Ранее стало известно, что в базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra. Машина получила рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенну на крыше.

Уточняется, что одним из авторов проекта стал Стив Маттин, работавший на АВТОВАЗе директором по дизайну с 2011 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что «За рулем» изучил кросс-купе BMW X6 2008–2014 годов выпуска.

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Источник: база ФИПС