Lada Vesta послужила прообразом для детского кабриолета
В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) зарегистрировали патент на детский кабриолет. Модель похожа на российскую Lada Vesta.
На фото, имеющихся в базе, можно увидеть, что детская машина окрашена в белый цвет. В кузове может поместиться один ребенок. У кабриолета открываются двери. В руле расположен щиток приборов и переключатели поворотов.
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О том, когда эта машина появится в продаже и по какой цене, не сообщается.
Ранее стало известно, что в базе Роспатента появились первые изображения Lada Iskra. Машина получила рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенну на крыше.
Уточняется, что одним из авторов проекта стал Стив Маттин, работавший на АВТОВАЗе директором по дизайну с 2011 по 2020 год.
Ранее сообщалось, что «За рулем» изучил кросс-купе BMW X6 2008–2014 годов выпуска.
- «За рулем» можно читать в ВКонтакте
Источник: база ФИПС
Отзывы о LADA Vesta (30)
Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых
Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем
Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.