Внедорожник Lada Niva Travel вошел в топ-3 самых популярных в РФ в сегменте SUV

Haval Jolion стал бестселлером в сегменте SUV на рынке России по итогам февраля

Компактный кроссовер Haval Jolion назван бестселлером на рынке России в сегменте SUV в феврале 2024 года. По итогам месяца продажи этой модели выросли в 2,2 раза и составили 5039 автомобилей. Такую статистику привели специалисты аналитического агентства «Автостат».

На втором месте рейтинга самых популярных кроссоверов и внедорожников на российском рынке расположился еще один китайский кроссовер, а именно Geely Monjaro – его продажи составляют 4830 экземпляров. Тройку лидеров замыкает отечественный внедорожник Lada Niva Travel. Ее продажи составили 4171 единицу (рост 18,7%).

Затем в списке идут Niva Legend – 4144 единицы(рост 74,6%) и Chery Tiggo 7 Pro Max – этот автомобиль разошелся тиражом 3763 экземпляра (рост в 3,9 раза). Также в топ-10 самых популярных моделей SUV по итогам февраля вошли Chery Tiggo 4 Pro (2767 шт., рост в 3,3 раза), Omoda C5 (2680 шт., +47,1%), Geely Coolray (2665 шт., +49%), Haval M6 (2469 шт.) и Changan CS55 Plus (2086 шт.).

Данные аналитиков основаны на информации АО «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг») и на собственном анализе автомобильного рынка России.

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Источник: autostat.ru