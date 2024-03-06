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Toyota уступила первенство на авторынке США американскому производителю

Ford второй месяц подряд лидирует по продажам на авторынке США

Показатели продаж Ford в феврале продемонстрировали устойчивую динамику роста, благодаря этому американский производитель второй раз подряд занял первое место в США среди автопроизводителей.

Также отмечается рост продаж гибридных и электрических моделей. Согласно отчету за февраль, продажи Ford выросли на 10,5% и составили 174 192 экземпляра. Этот показатель превышает общий объем продаж Toyota, который составил 159 262. Примечательно, что продажи гибридных моделей выросли, причем значительно – на 31,5% (более 12 тысяч единиц), благодаря продажам компактного пикапа Maverick и маленького SUV Ford Escape, показатели продаж которых стали рекордными.

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Отмечается, что продажи электрокаров Ford, включая кроссовер Mustang Mach-E и пикап F-150 Lightning, увеличились сразу на 80,1% по сравнению с февралем 2023 года – 6368 единиц. На этом фоне акции Ford поднялись более чем на 3% в начале торгов в минувший понедельник, 4 марта.

Несмотря на то что реализация пикапов серии F в феврале снизилась на 5,8% по сравнению с прошлым годом, продажи SUV при этом выросли на 23,7% в феврале и составили почти 85 тысяч единиц. За первые два месяца наступившего года Ford реализовал 165 901 автомобиль в кузовах пикап и фургон. Этот показатель вывел его на первое место, сделав лидером среди производителей грузовиков в США.

Toyota реализовала 165 900 единиц (на 16% больше), а совокупные продажи с суббрендом Lexus достигли 184 450 экземпляров. Продажи гибридов и электромобилей при этом выросли на 84%, до 68 445 штук.

Источник: speedme.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
06.03.2024
Фото:Unsplash
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