Импортные автомобили в России скоро подорожают: что изменится

С 1 апреля цены на иномарки в РФ вырастут до 30% из-за новых ограничений

Машины, ввезенные в РФ по параллельному импорту из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), с апреля могут подорожать до 30% из-за новых ограничений, прогнозируют эксперты.

1 апреля в РФ вступают в силу обновленные правила ввоза машин. Если цена авто изначально была занижена, то при въезде в РФ отныне придется заплатить повышенный утилизационный сбор, в который будет включен размер разницы в уплате таможенных сборов, акцизов и НДС между Россией и государствами ЕАЭС.

Что касается ввоза электромобилей и параллельных гибридов, то с апреля они смогут поступать в нашу страну лишь при непосредственном прохождении таможни на территории РФ.

Основатель компании Rucars Роман Рассудков пояснил, что произойдет с ценами на авто после 1 апреля. Он полагает, что под удар новых правил попадут в первую очередь китайские электрокары и гибриды, сейчас это лидеры рынка в сегменте от 5 до 10 млн руб.

По его словам, по сравнению с Киргизией, при прохождении таможни в РФ электрокары подорожают на 20-30%. Так, если сейчас «китаец» в Москве стоит под ключ 50 тыс. долларов, то после принятия новых мер он подорожает до 65 тыс. долларов.

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Источник: РБК