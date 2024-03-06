На заводе в Узбекистане наладят производство Kia Sonet по полному циклу

Кроссовер Kia Sonet встанет на конвейер ADM Jizzakh в Узбекистане в 2024 году

Производство компактного кроссовера Kia Sonet начнется на заводе ADM Jizzakh в Узбекистане. О планах предприятия сообщили местные СМИ.

Сборочный процесс будет вестись по полному циклу, включая сварку и окраску кузова. Планируется, что начиная с 2025 года освоят и процесс штамповки. По прогнозам, уже в марте текущего года завершатся все пуско-наладочные работы, руководство поставило перед персоналом задачу – выйти на проектную мощность 100 тысяч автомобилей в год.

Kia Sonet

Напомним, Kia Sonet – это компактный кроссовер, внешне он выглядит как мини-версия Kia Seltos. Автомобиль разработали специально для развивающихся рынков в 2020 году, а в 2023 году модель подверглась рестайлингу.

Габариты новинки: 4120×1790×1647 мм при размере колесной базы в 2500 мм. Под капотом Kia Sonet три мотора: турбированный трехцилиндровый объемом 1,0 л мощностью 118 л.с., в паре с ним работает робот, атмосферный мотор объемом 1,2 л мощностью 83 л.с. с механической коробкой передач и атмосферник объемом объемом 1,5 л мощностью 113 л.с. с вариатором.

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Источник: ixbt.com