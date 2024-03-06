Toyota будет выпускать гибрид и SUV в Бразилии: планы объявят уже через неделю
Один из ведущих японских автопроизводителей Toyota планирует на следующей неделе анонсировать планы о вложении инвестиций в экономику Бразилии в размере 11 млрд реалов (200,5 млрд рублей). О предстоящем анонсе рассказал вице-президент страны Жералду Алкмин.
Примечательно, что после того, как все бразильские таблоиды растиражировали эту новость, в Toyota обнародовали коммюнике о том, что компания не комментирует потенциальные планы на будущее.
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Вице-президент Бразилии и министр промышленности Жералду Алкмин в своем аккаунте в соцсетях написал, что новость об инвестициях объявят в ходе мероприятия на заводе Toyota в городе Сорокаба, штат Сан-Паулу.
При этом министр подчеркнул, что, в связи с этим ожидается, что в стране будут созданы порядка двух тысяч рабочих мест для производства новых моделей.
Колумнист Лауро Жардим из местного издания O Globo предположил, что Toyota наладит производство гибридного автомобиля и спортивного внедорожника (SUV) на заводе в Сорокабе.
Toyota станет еще одним мировым автопроизводителем, планирующим инвестировать в Бразилию в 2024 году. Ранее об аналогичных планах объявили автоконцерны Volkswagen, General Motors и Hyundai Motor.
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Источник: speedme.ru