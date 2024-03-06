Обойдемся без Китая: как рост производства запчастей в РФ скажется на ценах авто

Российские предприятия наращивают выпуск автозапчастей

Уход иностранных автобрендов из РФ и санкции привели к дефициту оригинальных деталей для машин. Существенной проблемой оказалось отсутствие собственной базы по производству деталей и вынужденный импорт. Но ситуация начинает меняться.

Например, Киришский литейный завод инвестирует свыше 10 млрд рублей в проект литейно-механического завода в индустриальном парке «Левобережный» (Ленинградская область). Запуск производства намечен на 2025 года.

Основная продукция предприятия — это тормозные диски и тормозные барабаны для легковых машин, а также высокоточное литье для различных областей народного хозяйства. Завод позволит обеспечить тормозными дисками и барабанами до 15% российского рынка.

Собственное производство — это всегда хорошая новость, считает автоэксперт Денис Путков. В России есть квалифицированные кадры, у нас все хорошо с металлургией и другими ресурсами. Но развитие высокотехнологичного производства занимает много времени, отмечает эксперт.

Правительство РФ направит дополнительные 15 млрд рублей на субсидирование льготных займов Фонда развития промышленности (ФРП) для проектов по локализации автокомпонентов. Программа предполагает предоставление льготных займов предприятиям под 3-5% сроком до 7 лет на локализацию производства автокомпонентов при общем бюджете проекта от 100 млн рублей до 5 млрд рублей.

Собственное производство деталей пока никак не скажется на стоимости российских авто, полагает Путков. «Подозреваю, бизнес будет подстраиваться под существующий спрос. На формирование нового рынка, скорее всего, рассчитывать пока не стоит», — отметил он.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

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Источник: «АиФ»