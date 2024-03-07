В России открыли завод двигателей для производства автомобилей Haval
Технический запуск завод двигателей внутреннего сгорания состоялся в среду в Узловском районе Тульской области, где расположено предприятие китайской автомобильной компании Haval.
Это новое производство является одним из приоритетных проектов в рамках стратегии развития отечественного автомобильного производства и позволит оснащать автомобили, которые выпускают на заводе в Узловой, двигателями собственного производства, заявил губернатор региона Алексей Дюмин.
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Новый производственный комплекс занимает площадь более 10 тысяч квадратных метров и здесь будут производить по полному циклу два типа двигателей – объемом 1,5 и 2 литра, а также есть планы по дальнейшему расширению ассортимента.
На данный момент идет только сборка двигателей без механической обработки. Для этого задействовано пять промышленных манипуляторов, которые делают сложные технологические операции с высокой точностью и скоростью. Планируемая мощность предприятия составляет более 100 тысяч единиц в год.
Эти моторы могут быть установлены на модели Jolion, F7 и F7x, а также на Dargo.
Завод полного цикла по выпуску автомобилей Haval открылся в регионе летом 2019 года. Автоконцерн вложит в локализацию производства в России 42,4 млрд рублей и будет выпускать в нашей стране двигатели, коробки передач, электронные блоки и системы управления автомобилем.
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Источник: ТАСС