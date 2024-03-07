После замены масла «застучал» мотор: в чем причина?
Двигатель может начать издавать неприятный стук после замены масла. Почему так происходит, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он выделил пять причин появления шумов в моторе после замены масла.
Первая причина – в двигатель залито масла меньше или больше необходимого уровня. Вторая – загрязненный фильтр масляного насоса. Это может стать причиной ограничения потока масла, падения его давления и появления шумов.
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Стук может говорить и о том, что двигателю и фильтрам после замены масла необходимо время для достижения последней точки смазки, но, как правило, это продолжается всего несколько минут.
Еще специалист отметил, что в машине может выйти из строя масляный насос. И пятая причина стука в моторе – использование масла и фильтра низкого качества.
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Источник: «Российская газета»