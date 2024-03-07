После замены масла «застучал» мотор: в чем причина?

Автомеханик Стрельбицкий перечислил 5 причин шумов в моторе после замены масла

Двигатель может начать издавать неприятный стук после замены масла. Почему так происходит, рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он выделил пять причин появления шумов в моторе после замены масла.

Первая причина – в двигатель залито масла меньше или больше необходимого уровня. Вторая – загрязненный фильтр масляного насоса. Это может стать причиной ограничения потока масла, падения его давления и появления шумов.

Стук может говорить и о том, что двигателю и фильтрам после замены масла необходимо время для достижения последней точки смазки, но, как правило, это продолжается всего несколько минут.

Еще специалист отметил, что в машине может выйти из строя масляный насос. И пятая причина стука в моторе – использование масла и фильтра низкого качества.

Ранее эксперт «За рулем» рассказал, сколько топлива расходуют двигатели в разных режимах.

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Источник: «Российская газета»