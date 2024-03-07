#
Выиграй Omoda S5
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросС пробегомIQ-тестГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GAC Emkoo
7 марта
Аналог Toyota RAV4: в России стартуют продажи нового кроссовера GAC Emkoo
GAC подтвердил, что привезет в Россию...
У команды Ф-1 Red Bull новый контракт со спонсором — сумма сделки колоссальная
7 марта
У команды Ф-1 Red Bull новый контракт со спонсором — сумма сделки колоссальная
Red Bull заключил рекордную в мировой истории...
SD-05
7 марта
Пробки больше не страшны: на заводе Suzuki начали делать летающие машины
В Японии началось производство летающих...

Дал коробку конфет и уехал: в Барнауле водитель сбил ребенка

В Барнауле водитель сбил на пешеходном переходе мальчика и скрылся

В Барнауле водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся с места происшествия. Уточняется, что ЧП произошло на улице Кутузова.

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 43. Водитель не уступил ему дорогу и совершил наезд на ребенка.

ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Очевидцы в соцсетях сообщали, что водитель в качестве извинения вручил мальчику коробку конфет и скрылся. Ребенок пострадал, он получил необходимую медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

В Управлении ГИБДД пояснили, что виновника нашли, проводится расследование. За самовольное оставление места ДТП ему грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Ранее «За рулем» сообщал, что легковушка влетела в полную людей остановку в Челябинске.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Вести Алтай

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
07.03.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0