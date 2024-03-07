Дал коробку конфет и уехал: в Барнауле водитель сбил ребенка

В Барнауле водитель сбил на пешеходном переходе мальчика и скрылся

В Барнауле водитель сбил на пешеходном переходе ребенка и скрылся с места происшествия. Уточняется, что ЧП произошло на улице Кутузова.

Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у дома 43. Водитель не уступил ему дорогу и совершил наезд на ребенка.

Очевидцы в соцсетях сообщали, что водитель в качестве извинения вручил мальчику коробку конфет и скрылся. Ребенок пострадал, он получил необходимую медпомощь, но госпитализация не потребовалась.

В Управлении ГИБДД пояснили, что виновника нашли, проводится расследование. За самовольное оставление места ДТП ему грозит лишение прав на срок от 1 года до 1,5 лет или административный арест до 15 суток.

Ранее «За рулем» сообщал, что легковушка влетела в полную людей остановку в Челябинске.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: Вести Алтай