Этому кроссоверу прочат успех в сегменте NEV: продажи стартуют уже в апреле

Основатель Neta Auto анонсировал продажи кроссовера Neta L с большим монитором

Поставки кроссовера Neta L на рынок начнутся уже в апреле текущего года. О появлении новинки сегмента NEV (New Energy Vehicle – новые энергетические транспортные средства) объявил сооснователь и генеральный директор компании Neta Auto Чжан Йон.

Neta L позиционируют как конкурента BYD Song Plus, бренд намерен увеличить свое присутствие на китайском рынке. В настоящее время линейка состоит из четырех моделей: Neta Aya, Neta X, Neta S и Neta GT. Причем Neta S представлена в полностью электрической и гибридной версиях с увеличенным запасом хода. Чжан в своем аккаунте в соцсетях заверил, что приоритетом компании является создание продукта, отвечающего высоким стандартам качества.

Neta L

Neta L — это кроссовер среднего размера, созданный на платформе Shanhai с габаритами 4770х1900х1660 мм и размером колесной базы 2810 мм. Это на 15 мм меньше и на 8 мм ниже, чем у BYD Song Plus. У электрической версии Neta L — один электромотор мощностью 230 л.с. от CRRC Powertrain, он питается от аккумулятора LFP емкостью 69 кВт/ч. Запаса хода электрического Neta L хватает до 510 км по циклу CLTC. Вариант EREV дополнен двигателем объемом 1,5 л мощностью 90 л.с. У этой версии три варианта аккумуляторов: на 30,1 кВтч и 30,4 кВтч от SVOLT и на 40,27 кВтч от CATL.

В салоне автомобиля установлена центральная консоль с большим двойным экраном. Тонкая панель приборов, центральный тоннель которой выглядит минималистично, – с двумя подстаканниками и беспроводной зарядкой для телефона. Для удобства пассажиров второго ряда — подлокотники и складные столики.

В планах бренда запуск универсала с названием Neta SS, в компании намерены увеличить годовой объем зарубежных продаж до 100 тысяч автомобилей. Для реализации этой цели Neta уже построила свой первый зарубежный завод в Таиланде, вслед за которым начнется производственный процесс в Малайзии.

«За рулем» можно читать в Viber

Источник: speedme.ru