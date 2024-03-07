Tesla опустилась на 11-е место среди компаний США по рыночной капитализации

Tesla Илона Маска лишилась места в топ-10 самых дорогих компаний США

Компания Tesla выбыла из топ-10 самых дорогих компаний на биржах США, это произошло на фоне падения рыночной стоимости компании с начала текущего года более чем на 200 млрд долларов.

В рейтинге крупнейших по капитализации компаний в США американский производитель электромобилей находился чуть больше года. По итогам торгов на бирже 6 марта 2024 года Tesla уступила десятое место Visa.

Отмечается, что по итогам основной торговой сессии акции Tesla упали на 2,32%, до 176,54 доллара, при этом бумаги Visa подорожали на 0,38%, до 280,43 доллара.

По капитализации компания миллиардера Илона Маска сейчас занимает 11-е место в США, а обновленный топ-10 самых дорогих компаний США с капитализацией по итогам основной торговой сессии 6 марта теперь выглядит следующим образом: Microsoft — 2,99 трлн долларов, Apple — 2,61 трлн долларов, NVIDIA — 2,22 трлн долларов, Amazon — 1,8 трлн долларов, Alphabet — 1,64 трлн долларов, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена на ее территории, как и принадлежащие ей соцсети Facebook и Instagram) — 1,27 трлн долларов, Berkshire Hathaway — 870,99 млрд долларов, Eli Lilly — 740,91 млрд долларов, Broadcom — 625,62 млрд долларов, Visa — 563,38 млрд долларов.

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Источник: quote.rbc.ru