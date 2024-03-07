Аналоги Hyundai и Kia от 1,6 млн: специалисты оценили стоимость моделей Solaris

«Автостат»: эксперты оценили стоимость машин Solaris в 1,6–2,5 млн рублей

Российские автоэксперты назвали ожидаемую стоимость моделей нового российского бренда Solaris, под которым будут продаваться переименованные Hyundai и Kia.

Кроссовер Solaris HCR станет аналогом Hyundai Creta, седан Solaris HS — аналогом Hyundai Solaris. Модели KRS и KRX — это замена Kia Rio и Kia Rio X, рассказал глава дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин. По его прогнозу, приблизительная цена моделей нового бренда составит 1,6-1,8 млн рублей.

Директор по коммуникациям ГК «Автодом» ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина предполагает, что цена Solaris стартует от 1,65 млн рублей.

Руководитель пресс-службы ГК Expocar Александр Ковалев прогнозирует, что машины будут продаваться в развилке 2–2,5 млн рублей. По его словам, весной запланирован выпуск 10 тыс. моделей. Ковалев полагает, что продаж на уровне Hyundai и Kia до их ухода с рынка РФ уже не будет, так как их объем жестко привязан к количеству оставшихся в РФ машинокомплектов, а на данный момент их около 70 тыс. штук.

Также эксперт высказал мнение, что кроссовер Solaris HC будет конкурировать с Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion, Kaiyi X3, BAIC X35, «Москвичом 3», Livan X6 Pro. Седаны HS и KRS, а также кросс-хэтчбек KRX — с седанами Omoda S5, Geely Emgrand, BAIC U5 Plus, Kaiyi E5, Livan S6 Pro и кроссовером Livan X3 Pro.

Ковалев заявил, что основным аргументом в пользу покупки марки Solaris станет корейская родословная. Некоторые до сих пор относится к китайским машинам скептически из-за личных убеждений. Эти люди и будут целевой аудиторией бренда Solaris, считает эксперт.

Ранее эксперт «За рулем» подметил интересные особенности нового Geely Okavango.

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Источник: агентство «Автостат»