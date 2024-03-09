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Выиграй Omoda S5
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Техника советских дорожных служб – чего только не было! (видео)
9 марта
Техника советских дорожных служб – чего только не было! (видео)
Блогер рассказал о редких грузовиках,...

Техника советских дорожных служб – чего только не было! (видео)

Блогер рассказал о редких грузовиках, работавших на строительстве дорог в СССР

Мы видим их почти каждый день, сотрудников дорожных служб, ремонтирующих, строящих и обслуживающих наши улицы и трассы. Их техника – тема особого разговора. Тут немало интереснейших машин, а специфика в том, что меняется внешний вид и назначение этих машин довольно быстро.

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Автокран из двух ракетовозов! Как создали этого монстра (видео)

Те причудливые механизмы, которые лет 15 назад можно было запросто встретить в ландшафте мегаполиса, сегодня коротают последние дни где-то в провинции, а то и вовсе – печально смотрят на нас со старых фотографий...

Взять, к примеру, вот этот КрАЗ-258 – грузовик в принципе чертовски харизматичный, а в модификации для буксировки консольно-шлюзового крана КШМ-35 и вовсе претендующий на титул самого красивого тяжеловоза СССР...

Об этой и другой технике, которую использовали дорожные службы СССР (были, кстати, и очень интересные иномарки!) – в новом видео:

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За РулемИннокентий Кишкурно
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
09.03.2024
Фото:Wikimedia
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