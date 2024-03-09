Техника советских дорожных служб – чего только не было! (видео)
Мы видим их почти каждый день, сотрудников дорожных служб, ремонтирующих, строящих и обслуживающих наши улицы и трассы. Их техника – тема особого разговора. Тут немало интереснейших машин, а специфика в том, что меняется внешний вид и назначение этих машин довольно быстро.
|
ВЫИГРАЙ OMODA S5! До 2 апреля 2024 года посети любой официальный дилерский центр OMODA в своем городе и пройди тест-драйв OMODA S5.
Те причудливые механизмы, которые лет 15 назад можно было запросто встретить в ландшафте мегаполиса, сегодня коротают последние дни где-то в провинции, а то и вовсе – печально смотрят на нас со старых фотографий...
Взять, к примеру, вот этот КрАЗ-258 – грузовик в принципе чертовски харизматичный, а в модификации для буксировки консольно-шлюзового крана КШМ-35 и вовсе претендующий на титул самого красивого тяжеловоза СССР...
Об этой и другой технике, которую использовали дорожные службы СССР (были, кстати, и очень интересные иномарки!) – в новом видео:
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
ВЫИГРАЙ OMODA S5!
• До 2 апреля посети дилерский центр OMODA в своем городе.
• Опиши эмоции, сними фото, видео и опубликуй в VK с хештегом #ЗаРулемOmodaS5.
• Собери максимум лайков. Авторы десяти лучших постов поборются за автомобиль